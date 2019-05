© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questa mattina l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri era regolarmente presente alla Continassa per preparare la sfida contro la Roma valida per la 36esima giornata di Serie A.

Sul summit non c'è certezza - Come riporta 'SportMediaset', sul giorno in cui si incontreranno Allegri e Agnelli per fare il punto sul futuro del tecnico livornese non ci sono certezze: una mancanza di chiarezza che allontana Allegri dalla panchina bianconera in vista della prossima stagione.