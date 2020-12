I panni in Arno, le gerarchie di Ranieri, la lezione di Candreva: Samp, un caso a regola d'arte

Quella tra Claudio Ranieri e Antonio Candreva è la storia di uno scontro, duro, tra due persone intelligenti. Che non nascondono le proprie idee e che hanno vissuto anche d'istinto. Ma che negli errori hanno saputo trovare una lezione, soprattutto l'esterno arrivato dall'Inter. Davanti alla squadra l'alterco, davanti a tutti il messaggio di Candreva. 'Daje ragazzi'. Un post social che può sembrar banale, ma in tempi di mari mossi tra calciatori e allenatori, è tutt'altro che parole al vento. "Certo che è con la squadra...", ha risposto sibillino Ranieri. Che ha dimostrato d'aver pugno di ferro, carattere ed esperienza. Che ha indossato i panni dell'allenatore, dell'autorità, pretendendo per questa rispetto anche quando le decisioni o le scelte o i momenti non sembrano corretti. E al netto della bontà di queste, la gerarchia è stabilita ai blocchi di partenza e lo sa bene anche Candreva. Per questo il calumet della pace via social di ieri, per questo offrirà una cena a tutta la squadra e pagherà una multa.

I panni in Arno Il Manzoni diceva che i panni vanno risciacquati in Arno. "Quel che ci siamo detti resta tra di noi", ha spiegato ieri Ranieri. Al netto degli spifferi, perché da che mondo è mondo nessuno spogliatoio è una Fort Knox dei segreti, il tecnico ha dato al giocatore 'una pausa di riflessione' ma l'impressione è che stia tutto per rientrare. Pur al netto delle ragioni o del torto, Ranieri ha ristabilito l'antica regola del rapporto tra allenatore e giocatore e pure le loro gerarchie. Chiaro, opinabile il modo, perché il rischio boomerang in caso di sconfitta contro l'Hellas Verona c'era. Però ha avuto coraggio, e ha avuto ragione, indiscutibilmente, sul campo. Ha voluto fortemente Candreva, in estate, e l'esterno ha deciso di rilanciarsi da protagonista a Genova. Una pausa, già. E si riparte.