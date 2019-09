I panni sporchi di Conte, la perfezione di Giampaolo: le aperture sul derby

Come hanno letto, i quotidiani online, le due conferenze di Antonio Conte e di Marco Giampaolo? Le aperture dei siti dei tre giornali sportivi, nell'edizione web, hanno tagli diversi. Di Antonio Conte vengono evidenziate le parole a proposito dei panni sporchi da lavare in casa e della gestione del club sulla lite nello spogliatoio tra Brozovic e Lukaku. "Cattive abitudini". "Cose da gestire meglio". Il focus è su quello, mentre di Marco Giampaolo, viceversa, ha colpito la voglia e il piglio: "vincere giocando bene". Il Milan a caccia del derby perfetto. La carica che arriva dall'interno, dalla voce grossa per sbrogliare le situazioni complicate, o l'energia ricercata nel gioco e per il successo? Chi avrà ragione?

Gazzetta dello Sport

Conte: "Inter, impara dagli errori. La lite Lukaku-Brozovic? Queste cose vanno gestite meglio"

Giampaolo a caccia del derby perfetto: "Vincere giocando bene"

Tuttosport

Conte: "Inter, troppe cattive abitudini"

Giampaolo: "Voglio vincere il derby giocando bene"

Corriere dello Sport

Conte: "Lukaku-Brozovic? L'Inter ha tanto da imparare nel gestire queste cose"

Giampaolo: "Derby? Voglio un milan concentrato. Il livello sarà altissimo"