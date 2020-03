Papu Gomez: "Difficile ora pensare al calcio. Non so quando si tornerà a giocare"

Alejandro Gomez nel corso della sua intervista al quotidiano 'Olè' ha parlato dei giorni drammatici che sta vivendo Bergamo. Il racconto del centrocampista argentino dell'Atalanta ha toccato diversi aspetti, ritorno in campo compreso: "Ad oggi - ha dichiarato - è molto difficile per me pensare al calcio perché non vedo come si possa tornare a giocare a breve termine, non vedo una soluzione nel futuro prossimo. La realtà è che non so quando tornerò ad allenarmi con i miei compagni di squadra e a giocare. Si dice che si potrebbe ripartire tra un mese, ma tornare a giocare vuol dire viaggiare, spostarsi e andare negli alberghi: forse tra un mese ci saranno meno infetti, ma tutto questo non sarà certo finito".