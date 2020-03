Papu Gomez: "La situazione è drammatica. All'inizio l'epidemia è stata sottovalutata"

vedi letture

Il capitano dell'Atalanta Alejandro Gomez ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Olè. Il calciatore argentino s'è soffermato soprattutto sui giorni drammatici che sta vivendo la città di Bergamo: "Penso che all'inizio ci sia stata molta disinformazione e tutti abbiamo preso alla leggera questa situazione. Pensavamo fosse solo un'altra influenza, un virus come altri, quindi continuiamo a vivere una vita normale. Solo con le zone rosse e con la crisi degli Ospedali sovraffollati abbiamo iniziato a capire, ma fino a 20 o 25 giorni fa non sapevamo nulla. Poi sono iniziati i decessi e li abbiamo cominciato ad aver paura", ha detto Gomez che prosegue. "Ora gli ospedali sono pieni e non c'è più spazio per i malati. L'altro giorno i militari sono venuti per prendere le bare per cremare i defunti da qualche altra parte perché qui non c'è posto nei cimiteri. È tremendo! Ogni mattina mi alzo per guardare le notizie e sono sempre cattive. La situazione è drammatica, la quarantena è molto rispettata ma ci sono ancora alcune persone per strada".