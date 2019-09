"Paqueta non è un trequartista". Giampaolo ci riprova, ma solo per 45'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non parliamo di bocciatura. Alla terza giornata, è ancora presto. Però Marco Giampaolo, parlando di Lucas Paquetá prima della sosta, era stato abbastanza chiaro: "Per me il trequartista deve essere un attaccante, lui può diventare una grande mezzala". Contro il Verona, il tecnico rossonero ci ha comunque riprovato: il brasiliano alle spalle di Piatek, al fianco di Suso, in un 4-3-2-1 spurio e asimmetrico per sfruttare le doti dello spagnolo, che partendo dalla destra dà il suo meglio.