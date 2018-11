Paradosso Champions. Napoli imbattuto, ma rischia l'eliminazione

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

La Champions è la competizione dei dettagli. Carlo Ancelotti lo sa bene, vista la sua grande esperienza nella rassegna continentale. Il Napoli andrà a giocarsi la qualificazione agli ottavi da prima nel girone C, davanti a PSG e Liverpool ad Anfield, non proprio uno stadietto per storia, cultura, ambiente e tradizione. Con un paradosso però, perché il Napoli è l'unica squadra imbattuta nel proprio raggruppamento ma rischia anche di dover salutare la competizione. Basta un solo ko, al Napoli, per vedere frantumati i sogni di gloria. Una stranezza del raggruppamento, un equilibrio venutosi a creare per merito della formazione di Ancelotti che sembrava spacciata al momento del sorteggio a Montecarlo. Napoli e Barcellona sono le uniche due formazioni imbattute in Champions, con la 'piccola' differenza che i catalani sono già qualificati conquistando il passaggio dl turno in carrozza. Gli azzurri no, dovranno andare in Inghilterra a lottare su ogni pallone con due risultati su tre a disposizione per festeggiare il meritato passaggio del turno.