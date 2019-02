© foto di www.imagephotoagency.it

Da giovane promessa a certezza per il presente, in attesa del rinnovo contrattuale che sarà ufficializzato soltanto in estate. Nicolò Zaniolo è diventato uno dei simboli della Roma di Eusebio Di Francesco, ma lo sarà quasi certamente anche in futuro. Il tecnico, dopo il match contro il Milan ha detto del suo calciatore che ha siglato il definitivo 1-1 contro il Milan: "Zaniolo come Totti? Lui ha una qualità come Francesco: parla poco ma vuol farsi dare il pallone, è un grande pregio e mi auguro che rimanga così spensierato, anche quando rinnoverà il contratto. Deve tenersi stretto la Roma e l'opportunità che gli ha dato". Un'investitura importante, un paragone che può starci con un occhio rivolto a quello che sarà. Il popolo giallorosso lo ha già eletto proprio idolo, a patto che la crescita personale e della squadra continui fino a lottare davvero per raggiungere grandi traguardi.