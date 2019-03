Pavoloso anche di piede. Cagliari dipendente dai suoi gol

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Pavoletti nel gioco aereo ha pochi rivali. Lo dicono le statistiche: 7 reti arrivate in questo campionato di testa, tante quante quelle realizzate da tutta la rosa dell'Inter.

Stasera è stato firmato il sorpasso nerazzurro col gol di Lautaro Martinez, ma è Pavoloso a uscire vincitore dalla sfida della Sardegna Arena. Il centravanti livornese ha regalato il successo ai suoi in una partita sulla carta impossibile, col Cagliari incapace di battere i nerazzurri in casa da aprile 2013. E che con le big in generale non vinceva dal maggio 2017, un 2-1 contro il Milan di Vincenzo Montella all'ultima giornata di campionato.

Per Pavoletti quello di questa sera è il decimo gol in campionato, col record della scorsa stagione che dista solamente un gol. E le premesse di battere quello col Genoa nel 2015-16 (14 reti) ci sono tutte. Soprattutto se il numero 30 inizia a segnare anche di piede. "Arriveranno anche gol così" aveva dichiarato in un'intervista a novembre il giocatore. La sua esecuzione, questa sera, è stata notevole per coordinazione e tempismo, una volée di destro da stropicciarsi gli occhi. Rete pesante, come le ultime realizzate: in questo 2019 quando Pavoletti ha segnato il Cagliari è riuscito sempre a ottenere almeno un punto. Al contrario, quando non ha giocato e quando non ha segnato sono arrivate solo sconfitte. Coincidenze? Difficile che lo siano.