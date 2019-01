© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo tempo molto equilibrato alla Sardegna Arena, un equilibrio rotto dal settimo gol di Leonardo Pavoletti in campionato. Il bomber livornese permette così al Cagliari di andare al riposo in vantaggio contro l'Empoli.

È la formazione di casa a fare la partita. Birsa, schierato subito dal primo minuto, è sempre nel vivo della manovra e si muove bene sulla trequarti, trovando supporto in Barella e Ionita. Pavoletti e Joao Pedro lavorano sulla linea del fuorigioco, ma la difesa dell'Empoli è perfetta e mette più volte in offside gli attaccanti avversari. La prima occasione capita proprio sui piedi del numero 30, che vince il duello fisico con Silvestre e spara alto in acrobazia da buona posizione. L'Empoli regge l'urto e riparte con discreta qualità, grazie soprattutto alle giocate di Acquah e Zajc: lo sloveno sfiora il gol da copertina, in rovesciata, spedendo di pochissimo a lato alla destra di Cragno. Al 36', però, il Cagliari passa: Ionita crossa in area di rigore, dove Pavoletti sovrasta Di Lorenzo e spedisce in rete alle spalle di Provedel. La reazione dei toscani è veemente ma non porta i frutti sperati. Al 45' è 1-0 per il Cagliari.