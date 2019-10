Peccato e redenzione: Reina, il leader di cui il Milan aveva bisogno

© foto di www.imagephotoagency.it

Che quella di Marassi potesse essere la sua notte si era capito quando Gigio Donnarumma era stato costretto ad alzare bandiera bianca durante il riscaldamento. Pepe Reina si è ritrovato improvvisamente catapultato in campo nella sfida più importante, in un momento delicatissimo. Lo spagnolo non giocava titolare dallo scorso 26 maggio, dal match contro la SPAL che aveva chiuso lo scorso campionato. Per tutto il primo tempo, l'ex Napoli non aveva mai corso rischi, dando l'impressione di essere sempre sicuro sui rari pericoli portati dalla formazione di casa. Poi, al 41', il pasticcio che poteva costar caro: un eccesso di fiducia, una conclusione che sembra innocua da bloccare e che invece scivola lentamente in porta.

Caduta e redenzione - La mazzata potrebbe stordire un pachiderma, ma non uno come Reina, che ha esperienza e personalità da vendere. Nella ripresa non viene mai chiamato in causa e assiste da spettatore alla splendida reazione dei compagni di squadra, bravi a ribaltare il punteggio e a difendere con ordine. L'espulsione di Calabria complica un po' i piani, ma i rossoneri reggono senza particolari sofferenze. Al 91', però, un'indecisione in uscita e il contatto con Kouamé costano un rigore che sa di beffa; il 37enne non digerisce una decisione che gli sembra eccessiva, poi si posiziona sulla linea, deciso a riscattare una prestazione negativa. Reina sceglie l'angolo alla sua destra e respinge la conclusione di Schone, gli abbracci dei compagni lo sommergono. La manona del leader ha salvato il Milan.