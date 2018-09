Peggiori difese a confronto: male il Chievo. Peggio il Guingamp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il titolo di peggior difesa d'Europa va, per distacco, al Guingamp. 17 subiti in 6 partite in Ligue 1, meglio invece il Friburgo che pur fanalino di coda ancora dopo 4 partite deve raggiungere la doppia cifra in negativo. La peggiore in Italia è invece il Chievo, ultimo e penalizzato, 13 subiti in 5 partite. Ultime in classifica, peggiori attacchi e pure peggiori difese per il Cardiff City e per l'Huddersfield City (non c'è il Newcastle), ben più che perforabile l'Huesca in Spagna con 13 su 5.

Serie A Chievo, 13 gol dopo 5 partite

Premier League Cardiff e Huddersfield, 14 gol dopo 6 partite

Liga Huesca, 13 gol dopo 5 partite

Bundesliga Friburgo, 9 gol dopo 4 partite

Ligue 1 Guingamp, 17 gol dopo 6 partite