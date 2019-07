Pensavo fosse James Rodriguez… invece era Massimo Boldi

Vacanze di Natale a Capri. Non abbiamo idea di quale sarà il titolo del prossimo cinepanettone della Filmauro: difficile che nel ruolo da protagonista vi sia James Rodriguez. Nel caso, la trama potrebbe prevedere un giro in barca con Aurelio De Laurentiis e il super agente Jorge Mendes, col colpo di scena che il patron in realtà si trovi a Milano, non a godersi il mare e i Faraglioni in compagnia del suo prossimo botto di mercato.

Cronaca di una giornata da film giallo, un settore in cui l’impresa cinematografica di ADL non si cimenta ormai da diversi anni. Non è chiaro quale sia stato il cortocircuito informativo, ma a un certo punto nella giornata di ieri il patron del Napoli è stato ubiquo: sia a Capri, impegnato nella trattativa per portare James alla corte di Ancelotti, che a Milano, preso dagli impegni istituzionali in Lega Serie A. Una ubiquità per un certo lasso di tempo supportata dall’assenza di prove fisiche relative alla sua effettiva presenza: a Capri ovviamente impossibili, a Milano perché il numero uno del Napoli è arrivato in via Rosellini di buon’ora, accompagnato da Chiavelli, sfuggendo ai cronisti (non pochi, a dirla tutta) presenti.

A risolvere l’intrigo narrativo, ecco Massimo Boldi. Apprezzato da tantissimi italiani per la sua comicità, eroe per un giorno dei cronisti sportivi e di calciomercato: l’epifania dell’attore lombardo, avvenuta nel primo pomeriggio, ha aiutato a capire come effettivamente ADL fosse a Milano, e non a Capri. I due si sono intrattenuti per un’oretta abbondante, negli uffici della Lega, approfittando della presenza meneghina di De Laurentiis: i temi della discussione li lasciamo scoprire ai colleghi che si occupano di cinema e tv, sta di fatto che difficilmente l’incontro può aver avuto un qualsiasi collegamento con l’eventuale arrivo di James Rodriguez al Napoli.

Tuttora possibile, e qui ci lasciamo con le ultime novità sul colombiano. Il fatto che De Laurentiis non fosse in sua compagnia a Capri, in ultima analisi, non esclude che il Napoli possa effettivamente fare un nuovo regalo a Carlo Ancelotti. D’altra parte, dopo un mercato 2018 in sordina, quest’estate gli azzurri hanno fatto capire, partendo da Manolas, che intendono fare le cose sul serio. James è il colpo da 90 designato, la trattativa non è a una svolta ma può arrivarvi da un momento all’altro, l’ostacolo principale ad ora sono i famosi diritti d’immagine, scoglio di tante trattative. In questo caso, tornano a essere non proprio un dettaglio, anche perché si parla del quarto calciatore al mondo per seguito sui social dopo i big3 (CR7, Messi, Neymar), una star assoluta non soltanto in Colombia ma più in generale in tutto il Sudamerica. Il Napoli, con De Laurentiis e Giuntoli, continuerà a lavorarci. Anche senza andare al largo della bellissima Capri.