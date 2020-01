© foto di Raimondo De Magistris

Botta e risposta di Urbano Cairo con un tifoso del Torino su 'Instagram'. Il presidente del club granata ha postato una foto con la sua famiglia e, tra i commenti, un utente ha scritto questo messaggio: "Bella famiglia ed è un grande imprenditore, ma, per favore, venda il Toro....glielo chiede uno che è sempre stato dalla sua parte!"

Un messaggio che non è passato inosservato a Cairo, che ha risposto così: "Guarda che poi ti pentiresti. Quando arrivai il Toro in 10 anni ne aveva fatti 7 in B . L'anno scorso invece siamo arrivati settimi".