Perché Ibrahimovic dovrebbe accettare questo Milan?

Fosse solo una questione di soldi, Zlatan Ibrahimovic sarebbe già a Milanello per allenarsi e cercare di rilanciarsi verso la Champions League. Perché se è vero che la forbice tra club e calciatore c'è, dall'altro lato una sfida - di nuovo a Milano, anni dopo - come questa potrebbe essere quasi meravigliosa. C'è un però, ed è evidente che sia bello grosso: il 5-0 contro l'Atalanta, dopo qualche buona partita e 7 punti nelle ultime tre, ha messo a nudo tutti i problemi che i rossoneri stanno palesando. Rosa corta, interpreti probabilmente non all'altezza, il rischio di rimanere fuori un'altra volta dall'Europa.

RISCHI - Perché Ibra dovrebbe accettare di giocare in questo Milan? La domanda è semplice, la risposta è molto più complicata. Il centravanti svedese sposta gli equilibri ma, rispetto a qualche anno fa, ha comunque un'età diversa. Potrebbe fare una gragnuola di gol, ma la Serie A è comunque molto differente rispetto alla Major League Soccer, nonostante il livello sia molto inferiore rispetto a dieci-quindici anni fa. Però anche il Milan non è più quello di una volta e l'idea è che Zlatan possa non bastare. È anche il suo pensiero, perché Ibra non vorrebbe chiudere la carriera in calando, lasciando un brutto ricordo. Quindi sì, la forbice c'è. Anche e soprattutto tecnicamente.