I personal trainer aiutano Fonseca: come la Roma prova a tenersi in forma per la ripresa

Ad aiutare i calciatori della Roma a rimanere in forma non ci sono solo Nuno Romano e Fonseca, molti giocatori infatti integrano il programma settimanale fornito dallo staff giallorosso con gli aiuti di alcuni personal trainer. È il caso di Juliano Armando, amico oltre che allenatore di Kluivert. Justin, ad esempio, in casa ha la possibilità di sfruttare anche la piscina per avvicinarsi quanto più possibile a delle sedute che avrebbe svolto a Trigoria. Poi c’è Veretout che insieme a Raphaël Guinguincoin si allena tramite videochat. E anche in questo caso il lavoro atletico è quasi militaresco. Oltre agli esercizi a corpo libero e con i pesi, viene abbinata tanta corsa sul tapis-roulant alternando velocità tempi e pendenze.

A differenza del passato, dove il caso dei personal trainer era diventato anche spinoso costringendo Petrachi a intervenire pubblicamente, ora non rappresenta un problema. Anzi, è un aiuto per ripresentarsi alla ripresa (probabilmente il 4 maggio) in una condizione di forma migliore. Per questo Pastore continua ad essere seguito dal suo allenatore personale di Cordoba anche a distanza. E da lontano lavora anche Fabrizio Iacorossi, con cui spesso si allenano Lorenzo Pellegrini e la moglie Veronica, sempre seguendo le linee guida dettate dalla società in questo periodo particolare. Cengiz Under invece non ha un personal trainer di fiducia a Roma ma ha il sostegno costante dell’amico e agente Serhat Balci. Il turco riesce ad alternare al lavoro atletico anche tanta tecnica individuale nella mini palestra che ha costruito in casa. Insomma, l’obiettivo appare collettivo: mettere in difficoltà Fonseca alla ripresa del campionato facendosi trovare pronti fisicamente.