I piani di Rangnick prima del dietro front: un anno in panchina e poi tutto su De Zerbi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rangnick, prima del fallimento della trattativa con il Milan, aveva già iniziato a gettare le basi per la squadra del futuro. In panchina avrebbe gradito Gasperini, ma la soluzione era comprensibilmente poco attuabile e allora aveva ripiegato con l'idea di allenare il primo anno in prima persona per poi prenotare De Zerbi per la stagione successiva. L'allenatore del Sassuolo, veniva considerato da parte del tedesco, l'interprete perfetto per la sua idea di calcio. Un piano che poi si è arenato con la conferma di Pioli e la successiva interruzione della trattativa per il suo approdo a Milanello. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.