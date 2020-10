I più richiesti del Sassuolo sul mercato? Carnevali: "Locatelli, Berardi e Boga corteggiati da mesi"

Mancano poco più di 48 ore alla fine del mercato e il Sassuolo non ha ancora molto da fare. L'obiettivo era quello di tenere in rosa i calciatori più importanti ed è stato raggiunto. Quali erano quelli più richiesti? A rispondere alla domanda è Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde, nel corso della sua intervista nel pre-partita di Sassuolo-Crotone ai microfoni di Sky Sport: "Ci eravamo promessi di trattenere i nostri giocatori e per ora ci stiamo riuscendo, sono loro i nostri migliori acquisti. Abbiamo rifiutato offerte per Locatelli, Berardi, Boga che sono stati corteggiati per più mesi. Mancano pochi giorni, dobbiamo resistere".