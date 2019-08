Premier al via: Arsenal, più Pépé all'attacco per tornare in Champions

Dopo due mancate qualificazioni alla Champions l'Arsenal ci riprova con due innesti di mercato importanti: Dani Ceballos, arrivato con un prestito a peso d'oro. Prenderà il posto di Aaron Ramsey, perso a parametro zero. L'altro è Pépé, strappato al Napoli e divenuto il trasferimento più caro della storia dei Gunners. L'abbondanza davanti ora è notevole, con Mkhitaryan che rischia il posto e Mesut Ozil che ha le valigie pronte. Il tedesco sembrava vicino alla MLS, il suo addio sembra posticipato solamente di qualche mese. Sul finale il club ha completato l'opera con Tierney e a sorpresa David Luiz. Acquisto quest'ultimo fondamentale per esperienza e personalità. Saluta Petr Cech che ha appeso i guantoni al chiodo, oltre a Lichtsteiner, la cui unica stagione inglese si è rivelata poco fortunata. Non senza polemiche l'addio di Laurent Koscielny: il francese si è rifiutato di aggregarsi alla squadra nel pre-campionato ed ha ottenuto il ritorno in patria dopo 9 anni a Londra. Di pessimo gusto il suo video di presentazione con la maglia del Bordeaux, dove si sfila quella dei Gunners rimanendo con quella dei girondini.

Acquisto top Non può che essere Nicolas Pépé. 80 milioni spesi per convincere il Lille a lasciarlo andare, vinta la sfida contro il Napoli, l'ivoriano è reduce da un campionato in cui ha trascinato i suoi alla qualificazione alla Champions League con 23 reti. Crescita esponenziale, velocità impressionante e ha anche aggiustato la mira. Se si adatta al calcio inglese può far svoltare l'Arsenal.

Obiettivo: Unai Emery ha messo le mani avanti, sostenendo che Manchester City e Liverpool sono di un'altra categoria. Nessuna velleità di vittoria finale, realistico puntare a finire tra le prime 4.