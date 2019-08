Premier al via: Aston Villa, la nobile decaduta ha speso da big

La nobile decaduta si sta rialzando. Si rivede in Premier League l'Aston Villa dopo tre anni di purgatorio. E tanto per far capire le intenzioni a voler restare a lungo nel massimo campionato ecco che la proprietà ha investito quasi 150 milioni in cartellini dei nuovi acquisti. Una vera e propria rivoluzione che parte dalla porta, con l'arrivo dell'esperto Tom Heaton dal Burnley e proseguita con la difesa che ha portato in dote il terzino sinistro Matt Targett dal Southampton, i centrali Mings (oltre 22 milioni per strapparlo al Bournemouth), Ezri Konsa (prelevato per 13 milioni da una squadra di Championship, il Brentford) e Bjorn Engels. E poi l'arrivo in mediana di Marvelous Nakamba dal Brugge che agirà col confermato Jack Grealish, stella della squadra e trattenuto già l'anno scorso nonostante le sirene dalla categoria maggiore. Davanti presi due obiettivi delle italiane: l'egiziano Trezeguet sembrava a un passo dalla Sampdoria mentre Wesley è stato trattato dalla Lazio. Quest'ultimo non dovrà far rimpiangere Tammy Abraham, decisivo nella promozione con 25 reti segnate l'anno scorso e tornato al Chelsea per fine prestito.

Acquisto top Wesley è l'acquisto più caro della faraonica campagna del Villa. Il brasiliano è reduce da quattro stagioni in Belgio. Nell'ultima stagione è andato in doppia cifra, il suo fisico imponente ben si adatta (191 cm per 93 kg) ben si adatta al calcio inglese. È paragonato al connazionale Garrincha poiché una gamba è più lunga dell'altra di tre centimetri, facendolo sembrare in campo claudicante.

Obiettivo: quinta in classifica lo scorso anno in Championship e promossa grazie ai playoff, l'Aston Villa non può che puntare alla salvezza, niente più. Sperando che il massiccio intervento sul mercato non causi un effetto stile Fulham nella stagione passata.