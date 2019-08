Premier al via: Bournemouth, certezza Howe. Meno in porta

© foto di Federico De Luca

Una salvezza tranquilla, quella dell'anno scorso che porta a confermare la totalità della squadra. Sempre avanti con Eddie Howe, uomo-simbolo del club per i suoi trascorsi sia da giocatore che da allenatore. Quella che sta per iniziare è la sua 11esima stagione sulla panchina delle Cherries. Nessuna cessione di rilievo con la soddisfazione di incassare 35 milioni dalle cessioni di tre giocatori non fondamentali nel progetto. Cifra reinvestita con gli arrivi di Philipp Billing, centrocampista acquistato dall'Huddersfield retrocesso; Lloyd Kelly, promettente terzino in arrivo dal Bristol City e Arnaut Danjuma, interessante esterno olandese prelevato dal Brugge. A proposito di olandesi, è stato importante trattenere Nathan Aké a maggior ragione dopo l'infortunio accorso in precampionato a Brooks: per quest'ultimo fino a tre mesi di stop. Davanti Callum Wilson e Joshua King, 26 gol in due l'anno scorso, sono una certezza. Da rivedere la questione portiere: Begovic è stato un disastro, Boruc ha 39 anni e non dà più sufficienti garanzie

Acquisto top Arnaut Danjuma è il nome che stuzzica maggiormente. Ala sinistra di 22 anni, l'olandese all'inizio della passata stagione al Brugge era in rampa di lancio, al punto da meritarsi la chiamata da Ronald Koeman che l'ha fatto esordire in nazionale maggiore, trovando il gol alla sua seconda partita. Un infortunio alla caviglia gli ha di fatto chiuso la stagione già a metà ottobre. A maggior ragione sarà da valutare.

Obiettivo: una salvezza tranquilla è possibile, ma non si può pensare di andare oltre.