Premier al via: Brighton, serve una magia di Potter per salvarsi

Una salvezza ottenuta con un turno d'anticipo, il Brighton cercherà di vivere una stagione meno sofferta. Per farlo anzitutto i Seagulls hanno deciso di cambiare guida tecnica: via Chris Houghton, dentro Graham Potter. 44 anni, viene dallo Swansea ma si è distinto per quel che ha fatto in Svezia, conducendo il piccolo Östersund prima alla vittoria della coppa nazionale, poi alla cavalcata in Europa League, arrivando ai sedicesimi di finale e togliendosi la soddisfazione di battere l'Arsenal. Campagna acquisti dispendiosa ma fatta di scommesse: Leandro Trossard è stato decisivo per la vittoria nel campionato belga del Genk. Saprà ripetersi o avrà le stesse difficoltà incontrate da Alireza Jahanbakhsh? L'iraniano aveva incantato in Olanda e ha chiuso la sua prima stagione inglese con zero reti in 19 partite. Gli altri stranieri in difficoltà (Izquierdo, Locadia, Andone) hanno suggerito di investire prevalentemente in patria ed ecco oltre 40 milioni spesi da due giocatori di Championship: il difensore Adam Webster e l'attaccante Neal Maupay, quest'ultimo 25 reti nel Brentford lo scorso campionato. Ammainata dopo sette anni la bandiera Bruno Saltor.

Acquisto top: Leandro Trossard si è meritato il grande salto. A 25 anni ha l'occasione di dimostrare di valere il massimo campionato europeo. L'ultima stagione ha visto il suo exploit sotto il profilo realizzativo: 14 reti fra campionato e playoff che sono valse al Genk il titolo di campione del Belgio dopo 8 anni. Destro, funambolico, si è esaltato come esterno sinistro potendo così accentrarsi e concludere a rete. Al Brighton è costato 20 milioni.

Obiettivo: Appena due punti sopra il Cardiff l'anno passato, i Seagulls non sembrano essersi rinforzati a dovere per fare meglio. La salvezza è l'obiettivo, raggiungerla sarà complicato.