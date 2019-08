Premier al via: Burnley, scommesse Drinkwater e Jay Rodriguez

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'exploit di due anni fa con la qualificazione in Europa League difficilmente verrà ripetuta dal Burnley, che difatti ha vissuto una stagione da bassa classifica, senza mai rischiare realmente di retrocedere. I Clarets si sono mossi poco sul mercato e senza colpi che possano far pensare a un cambio di rotta. Nemmeno 10 milioni spesi, in compenso l'unica cessione di un certo livello è quella di Tom Heaton ad ogni modo ben compensata dal più giovane Nick Pope. Gioco semplice, 4-4-2 che sembra anacronistico nel 2019 ma che risulta ancora efficace. Squadra solida in difesa, che ha in "Turf Moor" un'arma in più. Abbondanza a centrocampo dove si è scommesso quest'anno su Daniel Drinkwater. L'anno scorso ha giocato solamente 30 minuti ed è in cerca di rilancio. Davanti Wood deve garantire più gol e Jay Rodriguez ha segnato tanto, ma in Championship. Se l'attacco funziona la salvezza è cosa fatta. Altrimenti si rischia.

Acquisto top: Jay Rodriguez ci riprova in Premier League. L'attaccante non è mai riuscito a ripetere la stagione 2013-14 quando arrivò a quota 15 reti col Southampton. Di mezzo c'è stato un crociato rotto che gli ha fatto saltare per intero una stagione con il processo di ripresa lento. Ha riconquistato una credibilità l'anno scorso in Championship segnando 22 reti. È la sua occasione.

Obiettivo: squadra che può salvarsi anche con una giornata d'anticipo, facendo leva sul fattore campo e l'organizzazione di gioco. Impensabile pensare di fare di più.