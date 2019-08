Premier al via: Chelsea, Lampard non deve rimpiangere Sarri

Una stagione condizionata dal blocco del mercato, quella del Chelsea. Due sessioni senza poter intervenire in entrata a seguito della violazione delle norme sul trasferimento dei minori. Non essendo una sentenza retroattiva i Blues hanno potuto tesserare Christian Pulisic, acquistato a gennaio e lasciato in prestito per gli ultimi sei mesi al Borussia Dortmund. Esercitato anche il diritto di riscatto per Kovacic. Per il resto, i rinforzi non sono altro che rientri dai prestiti. Non pochi (Zouma, Bakayoko, Kenedy, Abraham, Batshuayi) e peraltro di ottima qualità. Una cessione, pesantissima: Eden Hazard, a fronte di 100 milioni. L'alternativa era perderlo a zero. Sorprende l'addio last minute di David Luiz, peraltro ai rivali del Chelsea. Il brasiliano era stato scavalcato dal più giovane e rampante Christensen e Zouma, rientrato dall'Everton, guadagna punti tanto che i blues hanno respinto nuovi assalti per lui. La vera novità è rappresentata in panchina: Frank Lampard torna al Chelsea dopo l'ottima stagione d'esordio alla guida del Derby County. 4-2-3-1 il modulo utilizzato in Championship, lo adatterà anche con i blues o insisterà sul 4-3-3 che ha portato alla vittoria in Europa League?

Il colpo in entrata L'unico, per la precisione: Christian Pulisic. A sponsorizzarlo l'ex idolo dei blues Eden Hazard. Lo statunitense tiene i piedi per terra. Dopo le prime promettenti stagioni al Borussia Dortmund l'ultimo torneo l'ha visto prevalentemente in panchina, superato dall'astro nascente Jadon Sancho e condizionato dagli infortuni. Ha solo 20 anni e un futuro luminoso.

Obiettivo: Entrare nella top four. Sarà più complicato rispetto allo scorso anno, considerando come chi è finito dietro si sia rinforzato. Il 3° posto e l'Europa League conquistati da Maurizio Sarri non sono bastati al tecnico italiano. Lampard, per il suo passato glorioso al Chelsea vanta un buon credito. Basterà?