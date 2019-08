Premier al via: Crystal Palace, la stagione dipende dal futuro di Zaha

Mercato al risparmio per il Crystal Palace, che non esce di certo rinforzato, per non dire che si è indebolito. A oggi Wilfried Zaha è ancora un giocatore agli ordini di Roy Hodsgon. L'ivoriano aveva sin dalla fine dello scorso campionato fatto sapere di voler andare via e misurarsi in una squadra più ambiziosa. La valutazione fatta dal club di 90 milioni di euro ha fatto desistere chiunque, con sommo disappunto da parte del giocatore. Occhio al mercato estero, però. È andato via invece, e per molti soldi, Wan-Bissaka. E non è stato rimpiazzato. Al centro della difesa, invece, l'esperienza di Gary Cahill farà comodo. Arrivi last-minute in mediana con Camarasa e McCarthy, con il primo fresco di retrocessione e il secondo che ha giocato l'anno scorso appena 14 minuti a seguito di problemi fisici. Davanti Batshuayi ha fatto ritorno al Chelsea e non è arrivato nessuno al suo posto.

Acquisto top:Gary Cahill. Esperienza al servizio della squadra e una voglia di rivalsa dopo una stagione al Chelsea da spettatore. A 34 anni ha ancora qualche cartuccia da sparare.

Obiettivo: Salvezza, nient'altro. Si parte dalla base del 12° posto dell'anno scorso, difficile pensare di migliorarlo. Se Zaha poi dovesse partire allora il rischio è quello di una stagione di sofferenze. Occhio al calendario: a ottobre arrivano in sequenza Manchester City, Arsenal, Leicester, Chelsea e Liverpool.