Premier al via: Everton, il rilancio parte da Kean. Incognita dietro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver fallito la qualificazione in Europa League, l'Everton cerca riscatto. Sulla carta i Toffees sono fra i principali accreditati a insidiare le Top 6 sebbene sia improbabile pensare anche solo a una qualificazione in Champions League. Reparto avanzato di grande livello e potenziato con la stellina Moise Kean. L'assalto mancato a Wilfried Zaha porta l'italiano ad essere con ogni probabilità l'attaccante principale, sostenuto da giocatori di livello come Bernard, Richarlison e Sigurdsson. E anche i ricambi come Walcott e Calvert-Lewin danno fiducia. Gli altri reparti: il centrocampo ha perso un pezzo da novanta come Idrissa Gueye. All'ivoriano Gbamin, prelevato dal Mainz, il compito di non farlo rimpiangere. Molto bene il riscatto di André Gomes dal Barcellona. Dietro rischia di pesare l'addio di Zouma, tornato per fine prestito al Chelsea. E l'assalto fallito a Marcos Rojo aumenta le responsabilità di Yerry Mina, che ora dovrà dimostrare di essere un giocatore da Premier League. Notevoli gli innesti di Sidibé, fra i migliori assist-man di Ligue 1 e il duttile Delph, utilizzabile sia come terzino sinistro che come centrocampista.

Acquisto top Votiamo Moise Kean, se non per quest'anno per quello che potrà essere in futuro. L'Under 20 italiano più caro di sempre ha viaggiato lo scorso campionato a una media di un gol a partita (6 gol in 533 minuti). Alla Juventus non avrebbe trovato lo spazio voluto e l'Inghilterra oltre a farlo maturare più velocemente può garantirgli un posto agli Europei del prossimo anno. Tocca a lui giocarsi bene le sue carte.

Obiettivo: rosa in mano potremmo persino ipotizzare a una mina vagante che potrebbe creare il panico fra le grandi sei d'Inghilterra. Un film già visto e terminato, nel migliore dei casi, nel 7° posto. Che poi è l'obiettivo realistico.