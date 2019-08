Premier al via: Leicester, motore belga. Maguire lascia un buco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Leicester riparte dall'ottimo finale della scorsa stagione, quindi da Brendan Rodgers. Il tecnico nordirlandese è stato abile la scorsa stagione a trasformare in poco tempo la squadra, ritenuta prevedibile e poco divertente, salvo qualche exploit estemporaneo, conducendola al 9° posto. Impressionante la trasformazione di Jamie Vardy al suo arrivo: dagli 8 gol segnati nelle prime 27 partite sotto la gestione Puel, alle 10 su 11 gare con il nuovo corso. Quest'anno al centravanti si Ayoze Pérez, che può garantire diverse soluzioni in fase offensiva. Nonostante la cessione record di Maguire il club non si è dato alla pazza gioia: si è pensato anzitutto a riscattare Youri Tielemans, i cui sei mesi di prestito hanno finalmente fatto vedere il suo talento, nascosto a Monaco: 40 milioni di sterline non sono pochi ma di questi tempi e vista la giovane età del centrocampista (22 anni) possono essere un affare. Mediana rinforzata ulteriormente col connazionale Praet, che conosciamo molto bene. E ora il tecnico, considerato il talento di Maddison e l'equilibrio che garantisce Ndidi ha l'imbarazzo della scelta. È proprio dietro il vero punto di domanda: chi sostituirà Maguire? Gli obiettivi Tarkovski e Aké non sono arrivati e posta la titolarità di Evans potrebbe essere l'occasione di Soyuncu, turco che in Germania al Friburgo aveva mostrato di saperci fare. Occhio alle corsie laterali di difesa: Pereira-Chilwell formano una delle coppie di terzini più interessanti di tutta la Premier League.

Acquisto top: sarebbe di fatto Youri Tielemans, che però ha già giocato in prestito negli ultimi sei mesi con le Foxes. E allora diciamo Ayoze Pérez. Il problema principale del Leicester è la Vardy-dipendenza. Bloccato lui la squadra fatica a segnare. Con lo spagnolo possono arrivare gol e rifornimenti alla punta grazie alla sua abilità a giocare tra le linee.

Obiettivo: ci si chiede come sarebbe andata a Leicester se Brendan Rodgers fosse arrivato prima. Sarà battaglia con Everton e Wolverhampton per garantirsi l'Europa League. Perché l'exploit del 2016, lo sanno tutti, resta un unicum a livello mondiale.