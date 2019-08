Premier al via: Man United, botti in difesa. E Pogba è rimasto

Anno 7 dopo Ferguson. E si cerca ancora un'identità. Si prova andando avanti con un allievo del Sir scozzese, Ole Gunnar Solskjaer. Che ha avuto il merito lo scorso anno di rivitalizzare una squadra che a dicembre aveva mollato ed era lontanissima dalla zona Champions. Obiettivo di arrivare tra le prime 4 comunque fallito, questa stagione toglierà gli alibi al norvegese. Il mercato: scarno, almeno sotto il profilo del numero di giocatori acquistati. Non certo dei soldi spesi, perché con l'acquisto di Maguire è stato stabilito il record per un difensore. L'ormai ex Leicester era inseguito già dall'anno scorso e alla fine è arrivato alle condizioni del venditore. Per Solskjaer farà la differenza nel reparto, che intanto ha perso Bailly per infortunio. Bene l'innesto di Aaron Wan-Bissaka, a giudicare anche dall'incoraggiante pre-campionato. Anche se i 55 milioni spesi sono un'esagerazione. Completa le entrate Daniel James, promettente ala sinistra che ha fatto molto bene in Championship. Una cessione pesante e figlia di una trattativa infinita: la partenza di Romelu Lukaku lascia al Manchester United tantissimi soldi e non pochi rimpianti. 28 gol in due stagioni di Premier League, numero inferiore alle medie con cui viaggiava all'Everton. Si punterà su Rashford e Martial. E si spera di recuperare (con poche speranze) Alexis Sanchez. Al centro di un'altra telenovela Paul Pogba: il centrocampista, anch'egli desideroso di cambiare aria, è rimasto. Non certo per sua volontà ma lo United non ha voluto privarsi del giocatore più prolifico (13 gol), quello che ha servito più assist, tiri in porta, falli subiti, dribbling riusciti. Lo avrebbe fatto per 200 milioni, nemmeno in tempi di cifre drogate il Real Madrid è arrivato a offrire tanto. Ed è rimasto anche David de Gea, accontentato con un rinnovo super.

Acquisto top: Harry Maguire, e ci mancherebbe altro. 80 milioni di sterline spese, più di quanto il Liverpool ha dovuto versare per assicurarsi Van Dijk. Solskjaer l'ha voluto fortemente e l'ha accolto così: "Harry è uno dei migliori centrali difensivi oggi giorno e sono felice di essermi assicurato il suo ingaggio. Legge benissimo la partita e ha una forte presenza in campo, con l'abilità di mantenere la calma in situazioni di pressione. Si adatterà bene a questo gruppo sia dentro che fuori dal campo. Ha una grande personalità ed è una aggiunta fantastica per questo club".

Obiettivo: difficile pensare di poter vincere il campionato, doveroso lottare per qualificarsi in Champions League.