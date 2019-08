Premier al via: Manchester City, senza Kompany ma con Rodri in più

Il Manchester City riparte dai 98 punti e dai 95 gol segnati lo scorso campionato. Con un girone di ritorno che recita: 18 vittorie e una sola sconfitta. Una macchina pressoché perfetta, quella messa a punto da Pep Guardiola. Aiutato sì dal generoso portafoglio della proprietà, ma che ha grandi meriti per aver plasmato una squadra diventata invincibile in casa a cui manca solo il successo in Champions League. L'assalto alla conquista di tutto riparte senza una bandiera: Vincent Kompany, protagonista sin dalla prima ora della nuova era del Manchester City, ha lasciato dopo 11 stagioni. La squadra perde un perno della difesa, un giocatore fondamentale nel gioco aereo e un leader dello spogliatoio. Non è stato sostituito, mentre sulle fasce Guardiola è stato accontentato con Joao Cancelo. I centimetri sono stati messi a centrocampo, con l'arrivo di Rodri. Per Guardiola sarà il giocatore chiave per la prossima decade. Sarà l'ultima stagione per David Silva, come annunciato dal giocatore e in rampa di lancia c'è un giocatore dal futuro assicurato come Phil Foden. Davanti ha tenuto banco la telenovela Sané: non andrà al Bayern, ma rischia di aver finito la stagione per l'infortunio al crociato. Una brutta tegola che rischia di creare qualche problema nel corso della lunga stagione.

Acquisto top: Rodri, come detto, è stato indicato da Guardiola come il centrocampista del Manchester City della prossima decade. Il tecnico ne è innamorato e vede in lui quello che era Sergio Busquets nel suo Barcellona. Con l'avanzare dell'età di Fernandinho era necessario un ricambio e la sua qualità unita ai 190 cm daranno equilibrio e forza nel gioco aereo.

Obiettivo: lapalissiano, vincere tutto quello che c'è da vincere.