Premier al via: Newcastle, da Benitez a Bruce. Si salvi chi può

Estate tormentata per il Newcastle. L'addio di Rafa Benitez, le trattative di vendita del club arenate, la ricerca di un allenatore quando gli altri club hanno iniziato il pre-campionato, trovare una guida tecnica dalla filosofia di gioco e dal pedigree agli antipodi rispetto al predecessore. Infine, una campagna acquisti che dà l'impressione di aver indebolito la squadra. Andiamo con ordine: nonostante il pubblico avesse chiesto a gran voce la conferma di Benitez il tecnico è volato in Cina, stufo delle richieste di rafforzamento della squadra che risalgono all'anno scorso e che non sono state accontentate. Non è bastato il credito conquistato con le salvezze ottenute. L'arrivo di Steve Bruce ha fatto storcere il naso, nonostante sia un tifoso dei Magpies: un curriculum buono per la Championship, mentre lo score in Premier League è magro. Lo stile di gioco, all'inglese vecchia maniera, può essere efficace per salvare la pelle ma non esalta di certo. La squadra ha perso i due uomini gol: Rondon è volato in Cina, Ayoze Pérez al Leicester. È arrivato Joelinton per 40 milioni di sterline, record di spesa per il club ma cifra spropositata vedendo i suoi numeri. Krafth a Bologna non ha lasciato grandi ricordi e il ritorno di Andy Carroll è fondamentalmente romantico e poco più. Interessante il colpo Saint-Maximin: esterno veloce e dai numeri interessanti. Deve essere inquadrato sotto il piano comportamentale, se Bruce ci riesce fa bingo. La speranza è che si accenda Almiron, arrivato a gennaio. Altrimenti si rischia grosso.

Acquisto top Non possiamo che mettere il record storico di spesa per il club, Joelinton. Il paragone fatto è con Roberto Firmino: stessa nazionalità, stessa squadra tedesca di provenienza, l'Hoffenheim. Destano perplessità i numeri perché nonostante sia un attaccante non è mai andato oltre gli 8 gol in un campionato. Servono ben altre statistiche per salvarsi.

Obiettivo: Salvarsi e a oggi il presentimento è quello di una stagione complicata.