Premier al via: Norwich, spesi solo 4 milioni. Salvezza difficile

Dopo tre stagioni di purgatorio, riecco il Norwich in Premier League. Daniel Farke si è rivelato scommessa vincente: dalla seconda squadra del Borussia Dortmund alla guida di una prima squadra inglese con la promozione in Premier League al primo colpo. Sulla carta i "canarini" sono tra i meno attrezzati per la permanenza nel campionato più ricco al mondo. Si è deciso di puntare sul motto "squadra che vince non si cambia". Così i campioni della scorsa Championship hanno speso poco più di 4 milioni: Fahrmann è un portiere di esperienza, Amadou un talento acerbo che il Siviglia spera di raccogliere dopo la maturazione in Inghilterra, Drmic un affare a parametro zero che se dimostra di essere integro può essere una risorsa importante. Si parte con un 4-2-3-1 senza paura, grande entusiasmo con l'incognita della poca esperienza: solo cinque giocatori della rosa hanno già militato in Premier League. Grande curiosità desta Teemu Pukki: il finlandese la scorsa stagione ha vinto il titolo di capocannoniere di Championship con 29 reti. Si confermerà anche nel gradino sopra?

Acquisto top: Josip Drmic. Arrivato libero da vincoli contrattuali è stato negli ultimi anni fortemente condizionato dagli infortuni. Il ct della Svizzera Vladimir Petkovic lo tiene in grande considerazione e al suo ritorno in campo nel finale della scorsa stagione col Borussia Monchengladbach ha segnato 2 reti in 3 partite.

Obiettivo: La salvezza sarebbe un grande traguardo, guardando anche come si sono mosse le altre squadre.