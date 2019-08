Premier al via: Sheffield United, 12 anni dopo al tavolo delle grandi

Lo Sheffield United ritorna dopo 12 anni in Premier League. L'artefice dell'impresa, il tecnico Chris Wilder, è stato premiato con un rinnovo fino al 2022. Spesi poco meno di 50 milioni di euro per rinforzare la squadra, la maggioranza del budget è stata indirizzata nell'attaccante andando a pescare in Championship: Olivier McBurnie lo scorso anno ha chiuso con 22 reti con la maglia dello Swansea. Ed è lui potenzialmente uno dei pochi volti nuovi titolari. In mezzo ecco Muhamed Besic, centrocampista, reduce anch'egli da una stagione in seconda divisione (Middlesbrough) ma di proprietà dell'Everton. A proposito dei Toffees, in difesa arriva l'ex bandiera Jagielka, 36 anni. Innesto importante a livello di esperienza in Premier League. Curiosità desta l'ingaggio di Ravel Morrison: genio e sregolatezza che abbiamo ammirato, si fa per dire, anche in Italia alla Lazio. Nel frattempo il fantasista ha girovagato fra Messico e Svezia. Arriva a parametro zero, è la classica scommessa.

Acquisto top: Olivier McBurnie arriva da un'ottima stagione in Championship e per dare maggior peso a un attacco che punta su un altro protagonista della seconda divisione come Billy Sharp. 22 anni, il suo è un vero e proprio boom: si è passato dagli zero gol nel 2016-17, ai 9 l'anno dopo fino ai 22 della stagione passata. Guadagnandosi la nazionale scozzese.

Obiettivo: salvarsi, of course. Rosa alla mano, però, la squadra non sembra essersi potenziata a dovere ed è fra le principali candidate alla retrocessione.