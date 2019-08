Premier al via: Southampton, si rischia di soffrire anche quest'anno

Da un paio di stagioni il Southampton si trova impantanato nella lotta per non retrocedere. E quest'anno lo scenario non sembra tanto diverso. Il mercato ha riservato poco, con il riscatto di Danny Ings dal Liverpool e gli acquisti di Che Adams, che sarà il suo partner d'attacco e ha in dote le 22 reti segnate al Birmingham in Championship. Altri volti nuovi l'ala Moussa Djenepo dallo Standard Liegi e l'interessante difensore austriaco Kevin Danso, in prestito dall'Augsburg. Le speranze di una stagione migliore sono riposte soprattutto nel tecnico Ralph Hasenhuttl, arrivato lo scorso dicembre e abile a togliere dalle sabbie mobili la squadra. La difesa appare solida, l'attacco ha avuto delle migliorie mentre manca qualcosa a livello di qualità in mezzo, dove manca un giocatore che faccia girare la squadra.

Acquisto top: Moussa Djenepo non è stato l'acquisto più caro, ma è quello che può dare qualcosa in più. Ala sinistra come ruolo naturale, può spaziare su tutto il fronte offensivo. Arriva dallo Standard Liegi e si è ben disimpegnato anche nella scorsa Europa League segnando 3 reti. Non parte titolare, con Boufal che al momento è il titolare. Ma può essere una risorsa preziosa per il futuro.

Obiettivo: il Southampton che lottava per un posto in Europa League da qualche anno non c'è più. Hasenhuttl è un ottimo tecnico, ma il materiale a disposizione non può fargli ambire a qualcosa di meglio di una salvezza.