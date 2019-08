Premier al via: Tottenham, protagonista last minute del mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una stagione da spettatore, il Tottenham è stato protagonista del mercato 2019-20, nel bene e nel male. Gli Spurs a un giorno dal gong hanno sperato nell'incredibile doppio colpo Coutinho-Dybala. Nessuno dei due è arrivato. In compenso è rimasto, per ora, Cristian Eriksen. Il campione danese sembrava a un passo dal Manchester United ma aspetta una chiamata dalla Spagna, dove il mercato termina il 2 settembre. Il club si è già portato avanti col lavoro prendendo quello che di fatto è il sostituto, ossia Giovani Lo Celso. Il talentuoso millennial Ryan Sessegnon è l'altro acquisto last minute che si aggiunge al record di spesa Tanguy Ndombélé. Squadra formidabile dal centrocampo in su, meno dietro dove è partito Trippier e non è stato possibile piazzare Rose. L'addio di Fernando Llorente ha inoltre tolto a Pochettino un'arma in più per l'attacco e una soluzione tattica diversa. Perdita non da poco, considerato l'impatto avuto dallo spagnolo a partita in corso, vedere la semifinale di Champions di ritorno contro l'Ajax.

Acquisto top: Giovani Lo Celso non è riuscito a sfondare al Paris Saint-Germain. In Francia ha pagato la concorrenza e la giovane età, si è rilanciato al Betis nonostante la sua qualità non sia bastata a condurre gli andalusi in Europa. Garantisce gol e assist e una partenza di Eriksen ne accrescerebbe le responsabilità. Non sempre gli argentini hanno avuto fortuna in Inghilterra (senza andare lontani, vedere Lamela). Questa è la sua seconda occasione in una big, quella del dentro o fuori.

Obiettivo: quello minimo è la qualificazione in Champions League. Ed è lecito sognare di vincere la Premier League: sulla carta però Manchester City e Liverpool hanno qualcosa in più.