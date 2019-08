Premier al via: Watford, il mercato ti mette le ali

Il Watford 2018-19 è stata una delle più piacevoli sorprese della Premier League. E ora le ali per cercare di arrivare in Europa League. Squadra rinforzata, grazie al notevole colpo dell'ultim'ora, con Ismaila Sarr strappato al Rennes per una cifra record per il club. Il 4-4-2 di Javi Gracia, che somiglia più a un 4-2-4 fa sognare i tifosi. Interessante il colpo a parametro zero Danny Welbeck, che può agire sia da esterno d'attacco che da punta. Più probabile la prima opzione, lasciando agire davanti Deulofeu. L'esperimento di avanzare l'ex Milan ha dato risultati oltre le aspettative. Fra gli altri acquisti, l'arrivo di Craig Dawson dà al tecnico maggiore scelta fra i difensori. Nessuna cessione "eccellente", l'ex Napoli Britos chiude la carriera e Lukebakio, ceduto all'Hertha, ha avuto poco spazio. El "Tucu" Pereyra, vicino al Brighton negli ultimi giorni di mercato, alla fine è rimasto. Per ora, perché altrove il mercato è ancora aperto e per l'argentino gli spazi sembrano essersi ridotti.

Acquisto top: Facile individuarlo nel giocatore più caro della storia del club: Ismaila Sarr. Al Rennes aveva raccolto l'eredità di Ousmane Dembélé e nella sua stagione in Bretagna è cresciuto anche a livello realizzativo. Ora Javi Gracia ha una freccia in più sulla corsia destra e se rispetta le attese il valore di 30 milioni salirà esponenzialmente.

Obiettivo: L'anno scorso ha cullato a sorpresa il sogno di una qualificazione in Europa League, centrando anche la finale di FA Cup. Il club è stato bravo a mantenere l'ossatura e migliorarla dove serviva. L'Europa League è possibile.