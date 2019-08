Premier al via: West Ham, attacco di fuoco per il 7° posto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche il West Ham, come molti club inglesi, ha battuto il proprio record di spesa. Salutato Arnautovic, che è volato in Cina, ecco arrivare Sebastian Haller dall'Eintracht. Il francese poteva andare qualche stagione fa alla Lazio a cifre decisamente inferiori rispetto ai 40 milioni spesi dagli hammers per strapparlo all'Eintracht Francoforte. Non è solo l'attacco che ha avuto il suo colpo a sensazione: i londinesi si sono assicurati un altro giocatore seguito dalle italiane: Pablo Fornals. Il trequartista andrà a comporre un trio alle spalle del francese molto interessante con Felipe Anderson e Yarmolenko, o Lanzini. L'ucraino è praticamente un nuovo acquisto, avendo chiuso la stagione scorsa già a ottobre. A centrocampo la classe di Wilshere e la sostanza di Declan Rice, solo 20 anni ma con già tre presenze nella nazionale inglese. Si poteva fare meglio in difesa: l'anno scorso ben 55 reti incassate e il rinforzo arrivato è più che altro una scommessa di 18 anni, Gonçalo Cardoso dal Benfica.

Acquisto top: Sebastian Haller è stato fra i protagonisti dell'esaltante cavalcata dell'Eintracht Francoforte nella scorsa edizione di Europa League. È costato tanto ma ha solo 25 anni e può dare tanto: 20 gol la scorsa stagione, garantisce forza fisica e centimetri. Ideale per gli inserimenti dei funambolici trequartisti.

Obiettivo: Il 7° posto è quello a cui ambiscono i londinesi. La qualità non manca, la concorrenza nemmeno.