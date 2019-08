Premier al via: Wolverhampton, la rivelazione in cerca di conferma

La rivelazione dell'anno scorso ora è attesa a una conferma. Al ritorno in Premier League il Wolverhampton è riuscito a conquistare la qualificazione all'Europa League, partendo dai preliminari con un clamoroso 7° posto. Come prima mossa per consolidare la squadra sono stati riscattati i cartellini di Raul Jimenez e Dendoncker, l'anno scorso in prestito. Ed è arrivato Patrick Cutrone, talento che conosciamo molto bene e che dopo una vita passata al Milan è atteso a un grande banco di prova. Sistemata anche la difesa con il prestito del giovane Jesus Vallejo dal Real Madrid. Avanti col 3-5-2 che garantisce a Nuno Espirito Santo grande solidità difensiva. L'anima portoghese l'anno scorso ha fatto la differenza con Joao Moutinho e Ruben Neves protagonisti di un grande campionato. Da migliorare le soluzioni offensive ed è proprio col giovane italiano che i Wolves sperano di aver risolto il problema.

Acquisto top: il vero volto nuovo è Patrick Cutrone. Entrato nella storia del Milan come uno dei più precoci giocatori ad andare in doppia cifra ha lasciato con le lacrime agli occhi i rossoneri, che hanno ceduto il prospetto in nome del Fair Play Finanziario. La sua grinta ben si adatta a un campionato agonistico come quello inglese. Da mettere in preventivo la fase di ambientamento, considerato come il giocatore abbia sempre e solo giocato in una squadra.

Obiettivo: Il 7° posto vuole essere mantenuto. Più facile sorprendere, però, che ripetersi. E la stagione è iniziata in anticipo per preparare i preliminari di Europa League. Proprio questo torneo potrebbe togliere risorse e attenzioni al campionato.