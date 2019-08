Premier deadline -1: il Liverpool non spende tanto per spendere

© foto di Imago/Image Sport

"Non ha senso spendere perché lo fanno gli altri". Parole e musica di Jurgen Klopp, che spiegano benissimo il mercato del Liverpool. A impatto zero, per usare un eufemismo. Delle big d'Inghilterra, a 24 ore dalla chiusura del mercato in Premier League, i Reds sono quella che in assoluto si è mossa di meno. Anche rispetto al Chelsea, che pur col blocco decretato dalla FIFA aveva già piazzato il colpo Pulisic e ha salutato due pezzi da novanta come Hazard e Higuain.

SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA. Facile ricollegare lo scarso movimento estivo con l'exploit in Champions League della scorsa stagione. D'altra parte, non sono arrivate offerte folli per nessuno dei potenziali uomini mercato di Anfield, neanche per quel Mohamed Salah che a un certo punto pareva possibile obiettivo prioritario del Real Madrid, che poi ha virato appunto sul belga Eden. Dopo qualche ammiccamento nei confronti del mercato italiano (Zaniolo, Chiesa) e di quello spagnolo (Asensio), senza grandi partenze il Liverpool ha così deciso di non rendersi protagonista.

LOVREN IN USCITA? A livello di nomi, l'unico movimento ancora teoricamente possibile è quello legato a Dejan Lovren. Nel giro di una stagione, il difensore croato è passato dal ruolo di titolare fisso a quello di alternativa di lusso. Anche, qui, però, i Reds non hanno alcuna necessità di vendere: con la cessione del ragazzone di Zenica sarebbe necessario trovare un sostituto. Andati fuori bersaglio gli abboccamenti con le italiane Milan e Roma, è da escludere che possano esserci novità da qui a domani.