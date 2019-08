Premier deadline -1: l'Arsenal chiude per Rugani. Dubbio Ozil

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un centrale per Emery. Dopo una campagna estiva in cui il colpaccio è stato l'arrivo di Nicholas Pépé, come pure quello di Dani Ceballos, l'Arsenal ha una sola vera urgenza da sistemare da ora alla chiusura del mercato in entrata per quanto riguarda la Premier League. Un'urgenza che può anche assumere sembianze ben note ai tifosi italiani.

PRESSING SU RUGANI. Il centrale della Juventus è da tempo stato individuato come il rinforzo giusto per il reparto arretrato. I bianconeri non lo offrono certo su un piatto d'argento, ma non lo considerano neanche incedibile. Rugani, da parte sua, ha raggiunto un'intesa di massima coi Gunners. Saltato Tierney, l'alternativa sarebbe un ritorno di fiamma per Dayot Upamecano. Novità attese a ore, ma fin qui tutto fa pensare a Rugani, appunto.

DUBBIO OZIL. L'interrogativo è invece legato al futuro di Mesut Ozil: il DC United lo tenta per il post-Rooney, il tedesco ci sta pensando. Nel caso, non è da escludere un altro ritorno di fiamma, in questo caso per Sami Khedira. Da ultimo, no all'Everton: i Tooffees hanno offerto 33 milioni per Alex Iwobi. Rifiutati seccamente da parte dei Gunners. Coutinho? Il brasiliano, al momento, è più vicino ai rivali cittadini del Tottenham.