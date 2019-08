Premier deadline -1: Manchester City, Cancelo c'è. Ora intrigo Sané

© foto di Imago Sportfotodienst

Joao Cancelo e poi basta. È questo il prossimo futuro sul mercato, nelle intenzioni del Manchester City. Il colpaccio estivo è stato l'arrivo di Rodri dall'Atlético Madrid, a stretto giro di posta sarà anche ufficiale lo scambio con la Juventus per l'arrivo del terzino portoghese. Una battaglia vinta, per il club di Pep Guardiola, che si è visto prima rifiutata e poi accettata, di fatto nel giro di un mese, la stessa offerta da parte dei bianconeri, con Danilo già a Torino.

RESISTERE PER LEROY. Parlavamo di intenzioni. Perché l'altro fronte aperto per i Citizens, di qui a domani pomeriggio, sarà quello legato al futuro di Leroy Sané, richiestissimo dal Bayern Monaco. E, pare, intenzionato ad accettare la corte del club tedesco. Fin qui, la società di Etihad non ha mai mollato il colpo, ha sempre chiuso ogni spiraglio. Dovesse aprirne uno nelle prossime 24 ore, ove confermata la ferrea volontà del giocatore, si aprirebbe una lacuna e una possibilità/necessità di reinvestire quei 100 milioni di euro. I potenziali obiettivi? Da Coutinho a un ritorno di fiamma per Bruno Fernandes, nel mirino potrebbe finire chiunque. Ammesso che l'apertura di cui sopra arrivi davvero.