Prime d'Europa: Juve e PSG a punteggio pieno. Sorpresa Dortmund

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Restano soltanto Juventus e Paris Saint-Germain a punteggio pieno nei cinque grandi campionati europei. A rilento il cammino di Barça e Real Madrid in Spagna, sorpasso in Germania dove c'è il Borussia Dortmund e non più il Bayern Monaco in testa alla Bundesliga. Coppia adesso in vetta alla Premier League con Manchester City e Liverpool.

Serie A Juventus, 21 punti in 7 partite

Premier League Manchester City, Liverpool, 19 punti in 7 partite

Liga Barcellona, Real Madrid, 14 punti in 7 partite

Ligue 1 Paris Saint-Germain, 24 punti in 8 partite

Bundesliga Borussia Dortmund, 14 punti in 6 partite