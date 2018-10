Prime d'Europa: Juve-PSG a punteggio pieno. Sorpresa Siviglia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come dopo la scorsa giornata, Juventus e PSG continuano ad essere a punteggio pieno nei rispettivi campionati. Se in Italia e Francia poco sembra destinato a cambiare anche nelle prossime settimane, negli altri principali campionati europei c'è sempre più bagarre: in Premier il Chelsea ha sfruttato il successo sul Southampton per raggiungere in testa Manchester City e Liverpool (0-0 nello scontro diretto). In Spagna i passi falsi di Real Madrid e Barcellona hanno regalato una nuova capolista, il Siviglia. In Germania il Borussia Dortmund continua a guardare tutti dall'alto, col Bayern alla seconda sconfitta consecutiva.

Serie A Juventus, 24 punti in 8 partite

Premier League Manchester City, Chelsea e Liverpool, 20 punti in 8 partite

Liga Siviglia, 16 punti in 8 partite

Ligue 1 PSG, 27 punti in 9 partite

Bundesliga Borussia Dortmund, 17 punti in 7 partite