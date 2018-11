Prime d'Europa: PSG a punteggio pieno. In Liga è vera e propria bagarre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Serie A la Juventus continua a guardare tutti dall'alto in basso, forte delle 11 vittorie e un solo pareggio nelle 12 partite giocate fin qui. Meglio dei bianconeri sta facendo il PSG che dopo 13 giornate è ancora a punteggio pieno, 39 punti. Sorpresa in Bundes, dove il Borussia Dortmund si conferma capolista anche e soprattutto grazie al successo nel Klassiker contro il Bayern. Ora i gialloneri hanno 4 punti di vantaggio sul 'Gladbach e 7 sui bavaresi. Apertissima la Liga, dove il Barcellona continua a guidare la classifica nonostante la sconfitta nell'ultima contro il Betis. Un punto dietro i blaugrana Siviglia, Atletico Madrid e Alaves, mentre il Real è sesto con 4 lunghezze di distanza. In Premier il City è ancora avanti a tutti, ma il Liverpool tiene botta così come il Chelsea (stacati rispettivamente di 2 e 4 punti).

Serie A - Juventus, 34 punti in 12 giornate

Premier League - Manchester City, 32 punti in 12 giornate

Liga - Barcellona, 24 punti in 12 giornate

Ligue 1 - PSG, 39 punti in 13 giornate

Bundesliga - Borussia Dortmund, 27 punti in 11 giornate