I primi 20' della ripresa col PSG sono il manifesto del Napoli di Ancelotti

A differenza di due settimane fa, non si può certo dire che ieri sera al San Paolo il Paris Saint-Germain abbia sottovalutato l'impegno, o preso sottogamba l'avversario. La lezione arrivata dal Parco dei Principi ha prodotto come conseguenza un PSG che s'è presentato a Napoli molto più cosciente della forza dell'avversario, e accorto tatticamente. La difesa a tre, quattro centrocampisti e Di Maria a galleggiare tra le linee alle spalle della coppia Neymar-Mbappé: queste le contromosse di Thomas Tuchel che, infatti, almeno nel primo tempo è riuscito a tenere sotto scacco il Napoli. A limitarlo nelle idee ancor prima che nel gioco.

La forza di questo Napoli, però, è anche nella capacità di lettura. Nell'esperienza di Ancelotti che riesce a modificare la partita in corso. A giocare più gare in uno stesso match. "Si, alla squadra all'intervallo ho detto cosa non stava funzionando. Sapevamo di dover osare e siamo scesi in campo con più veemenza", ha dichiarato il tecnico del Napoli al termine del match. Una squadra trasformata negli spogliatoi, che è scesa in campo a inizio ripresa con una potenza pari all'urlo dei 55mila del San Paolo fatto vibrare al termine dell'inno della Champions. Occasioni a raffica, una dopo l'altra, ben sei clamorose in circa 15 minuti. Il preludio all'errore di Thiago Silva e al rigore procurato da Callejon, poi trasformato da Insigne.

"Stiamo crescendo, e possiamo crescere ancora". In queste poche parole, Ancelotti dopo l'1-1 col PSG ha marcato una linea netta e definitiva col passato. Perché a giugno questa squadra sembrava giunta a un punto di non ritorno, al suo limite massimo. Adesso invece quel gruppo, con qualche buon innesto ma con una rosa grossomodo immutata, si scopre capace di giocare in più modi. E' una squadra in grado di comporre più spartiti e non tutti sono stati già suonati. Un passo avanti importante, figlio di un allenatore che si sta confermando in una realtà che non è il Bayern (né il Chelsea o il Real Madrid...) uno dei migliori al mondo. E in poche settimane è riuscito a dare a questa squadra soluzioni che nessuno aveva intravisto prima. Soluzioni tattiche e caratura da big: quella che il Napoli ha scoperto di avere nei primi 20 minuti del secondo tempo. Quando, nel momento più difficile di questo cammino Champions, ha alzato la testa e messo sotto il PSG fino al gol del pareggio.