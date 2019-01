I primi 24 minuti del Piatek rossonero

La parte rossonera di San Siro ha fatto stasera la conoscenza di Krzysztof Piatek, nuovo attaccante del Milan, colpo di mercato della formazione meneghina e destinato a diventare un vero punto di riferimento della squadra. Lo ha dimostrato anche stasera, coi suoi primi 24 minuti in campo con la maglietta a strisce rosse e nere. Ma se è arduo giudicare un giocatore da una prova, figurarsi se la prestazione di ferma a meno di mezz'ora. Limitiamoci dunque a tre istantanee, tre scatti che hanno fatto gridare i tifosi, ansiosi di scoprire tutte le sfaccettature di un bomber che ha fatto innamorare un popolo, quello rossoblù, e dannare tante difese.

Minuto 76. Palla in profondità per Piatek, che controlla bene e sfugge alla guardia di Koulibaly, che riesce però a toccargli il pallone subito dopo il tiro a scavalcare Ospina, che era uscito prontamente per frenare l'avanzata del neoentrato attaccante polacco.

Minuto 78. Sul corner derivante, stacco imperioso del centravanti ex Genoa, che fa la torre per il compagno Musacchio, il quale in acrobazia chiama Ospina al primo vero intervento della sua partita. Il portiere colombiano con un grande riflesso arriva sul tiro da pochi metri del difensore.

Minuto 86. Piatek controlla bene decentrato sulla sinistra e con il destro continua la falcata, Albiol interviene in ritardo ai danni del polacco, che, pur decentrato, si stava involando: cartellino giallo per lo spagnolo.

Tre segnali che danno fiducia. Tre episodi che fanno capire subito di che pasta il nuovo acquisto sia fatto. Tre indizi che rendono il Milan ottimista circa il rendimento di chi avrà il difficilissimo compito di far dimenticare Higuain, arrivato tra l'entusiasmo generale e andatosene da "traditore". Fare numericamente meglio del Pipita non è missione impossibile, riempire il cuore dei tifosi rossoneri, troppo volte delusi, sarà una impresa di tutt'altro tenore.

