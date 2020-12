Primo bivio per l'Inter. Boninsegna: "Se il tuo destino dipende da altri raramente finisce bene"

Primo bivio stagionale per l'Inter di Antonio Conte. Due punti nelle prime quattro giornate di Champions League, la squadra nerazzurra questa sera scenderà in campo al Borussia Park con l'obbligo di vincere se vuole ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

A commentare la problematica classifica nel girone di Champions League dei nerazzurri ci ha pensato quest'oggi Roberto Boninsegna, uno dei più forti attaccanti della storia del calcio italiano. "L'Inter è attrezzata per vincere e anche se il Borussia è più forte del Sassuolo, deve fare la partita che ha fatto sabato. Deve divertirsi e divertire, lo dico da tifoso interista. Purtroppo, quando il tuo destino dipende dagli altri, raramente va a finire bene", ha detto Boninsegna ai taccuini del quotidiano 'La Repubblica'.

La squadra di Conte stasera deve battere il 'Gladbach in Germania e lo stesso dovrà fare prossima settimana contro lo Shakhtar. Per passare il turno, però, dovrà anche sperare in un successo del Real Madrid nell'ultimo turno proprio contro i tedeschi di Rose.