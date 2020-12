Primo bivio per l'Inter. Dopo il Triplete gironi di Champions superati solo due volte

Primo bivio stagionale per l'Inter di Antonio Conte. Due punti nelle prime quattro giornate di Champions League, la squadra nerazzurra questa sera scenderà in campo al Borussia Park con l'obbligo di vincere se vuole ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

Ma come è andata l'Inter in Champions League dopo l'anno del Triplete? I risultati dicono che la migliore stagione è stata quella successiva, col raggiungimento dei quarti di finale. Poi solo un'altra volta, nella stagione 2011/12, l'Inter è andata oltre la fase a gironi di Champions League e per ben sei anni consecutivi non ha nemmeno preso parte alla competizione. Ecco il dato.

Così l'Inter in Champions League dopo il Triplete

2010/11 - Quarti di finale

2011/12 - Ottavi di finale

2012/13 - Niente Champions League, ottavi di finale di Europa League

2013/14 - /

2014/15 - Niente Champions League, ottavi di finale di Europa League

2015/16 - /

2016/17 - Niente Champions League, fase a gironi di Europa League

2017/18 - /

2018/19 - Fase a gironi Champions League, ottavi di finale di Europa League

2019/20 - Fase a gironi Champions League, finale di Europa League