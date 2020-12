Primo bivio per l'Inter. Il probabile 11: Darmian favorito su Hakimi. Out Vidal, c'è Brozovic

Primo bivio stagionale per l'Inter di Antonio Conte. Due punti nelle prime quattro giornate di Champions League, la squadra nerazzurra questa sera scenderà in campo al Borussia Park con l'obbligo di vincere se vuole ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

Senza lo squalificato Arturo Vidal, e senza gli indisponibili Pinamonti e Nainggolan, Conte scenderà in campo con la formazione che in questo momento gli dà maggiori garanzie. Torna Brozovic, negativo all'ultimo test. Il croato giocherà a centrocampo insieme a Barella e Gagliardini con Eriksen che ancora una volta partirà dalla panchina. Sulle fasce certa la presenza di Young a sinistra e molto probabile quella di Darmian a destra: quest'ultimo infatti è in netto vantaggio su Hakimi per una maglia da titolare. In attacco, Lautaro Martinez affiancherà Lukaku.

La formazione alla squadra verrà ufficializzata da Conte questo pomeriggio, in occasione della riunione tecnica. Ecco la probabile

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.