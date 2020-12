Primo bivio per l'Inter. Matthaus: "Con la Juve è la più forte d'Italia. Ed è nel mio cuore"

Lothar Matthaus, leggenda del calcio tedesco ed ex Inter, parla della gara di stasera a Sky Deutschland tra nerazzurri e Borussia Monchengladbach. "All'Inter ho vissuto il mio tempo migliore, insieme al Bayern. A livello emotivo l'Inter ha il mio cuore ma sono tifoso del 'gladbach dall'infanzia. L'Inter di oggi? E' pronta per fare cose più grandi. Ha fatto un buon mercato e ha un buon tecnico come Conte. Ha la mentalità giusta e un giocatore che fa la differenza a questi livelli come Lukaku. E' la più forte d'Italia con la Juventus, anche se ora c'è il Milan primo".