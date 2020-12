Primo bivio per l'Inter. Mentre il 'Gladbach si prepara a una serata che può essere storica

vedi letture

Primo bivio stagionale per l'Inter di Antonio Conte. Due punti nelle prime quattro giornate di Champions League, la squadra nerazzurra questa sera scenderà in campo al Borussia Park con l'obbligo di vincere se vuole ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

Al contrato, per il Borussia Mönchengladbach quella di questa sera potrebbe essere una serata storica. In caso di risultato positivo, infatti, la squadra tedesca potrebbe già staccare il pass per gli ottavi di finale. E sarebbe la prima volta da quando la Coppa dei Campioni ha assunto questa nuova denominazione.

Per il 'Gladbach è infatti la terza partecipazione alla fase a gironi di Champions League che però non ha mai superato, né nel nel 2015/16 né nel 2016/17. Quarto del girone alla sua prima partecipazione nel 2015, il club tedesco è arrivato terzo 12 mesi dopo qualificandosi in Europa League dove è stato battuto dallo Schalke 04 per i gol in trasferta in un ottavo di finale tutto tedesco (1-1 in trasferta, 2-2 in casa) e dopo uno splendido successo contro gli italiani della Fiorentina nei sedicesimi di finale grazie alla tripletta di Lars Stindl nel ritorno (0-1 in casa, 4-2 in trasferta).

Ecco la probabile del 'Gladbach

Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Neuhaus, Kramer; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea.